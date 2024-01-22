В Киргизии не выявили жертв и разрушений в результате землетрясения

Особо сильные толчки ощущались в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Бообек Ажикеев

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Жертвы и разрушения на территории Киргизии в результате землетрясения, произошедшего на границе страны с Китаем, по предварительным данным, отсутствуют. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Бообек Ажикеев.

"Особо сильные толчки ощущались в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах. В Бишкеке ощущалось в пределах 4-5 баллов. На данный момент в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах жертв и разрушений не зафиксировано. Также жертв и разрушений не зафиксировано в Бишкеке", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале агентства АКИ-пресс. Министр также призвал граждан страны не поддаваться панике.

Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии около 400 км от Бишкека, у восточной границы Киргизии. Магнитуда составила 6,7 балла. Толчки различной силы ощущались также в нескольких областях страны между столицей и границей - Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской.

Ранее агентство сообщало, что после сильных подземных толчков, произошедших в 00:09 по местному времени (21:09 мск), некоторые жители Бишкека покинули свои дома.