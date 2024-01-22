В Казахстане после землетрясения в Китае зафиксировали более 10 афтершоков

По словам директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС республики Даулета Сарсенбаева, жители центральноазиатской страны ощутили два повторных толчка

АЛМА-АТА, 22 января. /ТАСС/. Более 10 афтершоков зафиксировали к настоящему времени после землетрясения, эпицентр которого находился в Синцзянь-Уйгурском районе Китая у границ с Киргизией и Казахстаном. Об этом сообщил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана Даулет Сарсенбаев.

"На данный момент зарегистрировано уже более 10 афтершоков, из них наши [Казахстана] жители ощутили два. Сейсмические события идут на угасание, никаких поводов для паники нет", - отметил Сарсенбаев в беседе с журналистами.

По его оценке, "сильного разрушительного землетрясения в ближайшее время не ожидается". Сарсенбаев указал, что "практически все страны Центральной Азии", а также Азербайджан, "ощутили это сейсмическое событие".