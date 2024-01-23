В Нижегородской области загорелось производственное здание

Площадь пожара составила 500 кв. м

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 января. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на производстве полиэтиленовой тары в Нижегородской области, площадь пожара составляет 500 кв. м, он локализован. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Пожар, которому присвоен второй ранг, произошел в Богородском муниципальном округе. "В 00:00 мск пожар локализован на площади 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Для ликвидации привлечены 51 человек и 14 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Нижегородской области 33 человека и 9 единиц техники.