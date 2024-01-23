Китай сообщил данные о землетрясении в Синьцзяне

По состоянию на утро 23 января, обрушились два жилых дома и помещения для скота, о пострадавших не сообщается

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в уезде Уши в округе Аксу в горной местности на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР во вторник в 2:09 по пекинскому времени (21:09 понедельника мск). Об этом сообщил Китайский центр сейсмологических сетей.

Очаг землетрясения залегал на глубине 22 км. Координаты эпицентра - 41,26 градуса северной широты и 78,63 градуса восточной долготы. За основным землетрясением последовала серия толчков магнитудой до 5,3.

Как передает агентство Xinhua, вблизи эпицентра расположены пять деревень. По состоянию на утро вторника, обрушились два жилых дома и помещения для скота, о пострадавших не сообщается. В некоторых районах после землетрясения произошли перебои с электроснабжением.

Подземные толчки сильно ощущались во всем округе Аксу. Землетрясение также ощущалось в городах Урумчи, Хотан и Кашгар. В зону землетрясения направлена группа спасателей.

Землетрясение также ощутили во многих регионах Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В Алма-Ате, по уточненным данным сейсмологов, подземные толчки ощущались силой 5 баллов, многие люди покинули свои дома в целях безопасности.