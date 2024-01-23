Число погибших при сходе оползня на юго-западе Китая возросло до 11

Более 1 000 человек проводят поисково-спасательные работы

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Число погибших в результате схода оползня в провинции Юньнань на юго-западе КНР возросло до 11, спасательные работы продолжаются. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Более 1 000 человек проводят поисково-спасательные работы на месте происшествия, к работам привлечены военные.

Ранее сообщалось о 8 погибших из оказавшихся под завалами 47 человек.

ЧП произошло в деревне Ляншуй близ города Чжаотун в понедельник в 05:51 по пекинскому времени (00:51 мск). Власти мобилизовали ресурсы нескольких ведомств для поиска и спасения пропавших. Из зоны бедствия эвакуированы сотни людей.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия для проведения поисково-спасательных работ.