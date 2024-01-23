В Алма-Ате при землетрясении пострадали восемь человек

По сведениям управления здравоохранения Алма-Аты, трое пострадавших получили травмы, выпрыгнув из окон домов

АЛМА-АТА, 23 января. /ТАСС/. Восемь человек получили различные травмы в Алма-Ате в результате произошедшего землетрясения. Трое из них пострадали, выпрыгнув из окон вторых и третьих этажей. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Алма-Аты.

"В результате землетрясения в Алма-Ате по состоянию на 03:00 (00:00 мск) 23 января пострадали восемь человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города. Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со ввторых и третьих этажей жилых домов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Двое из трех пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован, указали в управлении. По его данным, еще пятеро людей получили травмы, выбегая из дома. После оказания необходимой медицинской помощи их также отправили на амбулаторное лечение.

По данным казахстанских сейсмологов, сила подземных толчков в Алма-Ате составляла около 5 баллов. Многие жители города после этого покинули свои дома, опасаясь повторных толчков.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано в Китае недалеко от границ с Киргизией и Казахстаном. Эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от китайского уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты. Подземные толчки ощутили в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а также в Азербайджане, сообщили в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований казахстанского МЧС.