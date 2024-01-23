Недалеко от Чикаго в результате нескольких эпизодов стрельбы погибли восемь человек

Стрелявший был знаком с жертвами, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на власти

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы в трех местах с воскресенья в пригороде Чикаго штата Иллинойс, во всех эпизодах подозревается один и тот же мужчина.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти.

По их информации, стрелявший был знаком с жертвами. Мужчина в настоящее время находится на свободе.

Отмечается, что один человек был найден в воскресенье в доме в округе Уилл. Еще семь жертв были обнаружены в понедельник в двух домах округа Джолиет.