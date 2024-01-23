У жителя Камчатки изъяли незаконную рыбпродукцию почти на 5 млн рублей

Суд назначил мужчине штраф в размере 350 тыс. рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 января. /ТАСС/. Житель Камчатки заплатит штраф за незаконное хранение, перевозку в целях сбыта деликатесной рыбной продукции на общую сумму почти 5 млн рублей. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

"Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края признал коммерсанта виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 171.1 УК России (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в крупном размере). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ у мужчины изъято более 600 кг соленой лососевой икры, 370 кг замороженного мяса краба и 1 500 кг различной рыбопродукции. Маркировка и документы, подтверждающие законность их происхождения и безопасность для потребителей, отсутствовали. Средняя рыночная стоимость изъятых товаров составила более 4,8 млн рублей.