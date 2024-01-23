В Японии остановились три линии скоростных поездов из-за неполадок с электричеством

Поезда прекратили движение на участке между Токио и городами Нагано, Сэндай и Юдзава

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Движение на трех линиях скоростных поездов "синкансэн" было частично остановлено в Японии из-за возникновения неполадок с подачей электричества. Как сообщил телеканал NHK, в связи с этим начаты восстановительные работы, однако срок их завершения пока не определен.

Отмечается, что скоростные поезда прекратили движение на участке между Токио и городами Нагано, Сэндай и Юдзава. Эти линии обеспечивают скоростную связь Токио с северо-востоком и центральным регионом страны, а также обслуживают район вблизи побережья Японского моря, рядом с которым в январе произошла серия мощных землетрясений.

В среднем "синкансэны" на трех направлениях ежедневно перевозят около 185 тыс. пассажиров.