ФСБ предъявила обвинение в госизмене пермскому фотографу Григорию Скворцову

Он содержится в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Следователи ФСБ России предъявили пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову официальное обвинение в рамках расследования уголовного дела о государственной измене, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В ходе проведения следственных действий Скворцову было официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Других деталей уголовного дела в отношении Скворцова в правоохранительных органах не уточнили, сославшись на секретные материалы.

Как рассказали ТАСС в Лефортовском суде Москвы, Скворцова арестовали в ноябре прошлого года, в понедельник срок ареста обвиняемому был продлен. Фотограф содержится в СИЗО "Лефортово".

На страницах Скворцова в социальных сетях есть фотографии заброшенных и действующих пермских заводов. В 2017 году он стал лауреатом конкурса за серию промышленных фоторепортажей с предприятий Перми и всего Пермского края. Кроме того, в 2014 году Скворцов основал индастриал-группу Jagath, которая устраивала свои выступления в шахтах, на заброшенных стройках и в заводских цехах.