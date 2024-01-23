В Курганской области из-за нападения волка погиб человек

Еще трое пострадали

ТАСС, 23 января. Один человек погиб, трое пострадали в результате нападения волка в поселке Курорт "Озеро Медвежье". Об этом сообщил глава Петуховского муниципального округа Курганской области Антон Волков.

"Ночью в поселок Курорт "Озеро Медвежье" зашел волк. Прежде чем он был замечен и ликвидирован, четверо жителей поселка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, врачи сделали все, что могли", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что трое пострадавших получают медицинскую помощь.

Глава округа отметил, что это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте, сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или вблизи его границ. Территорию патрулируют правоохранительные органы.