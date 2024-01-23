В Алма-Ате за медпомощью после подземных толчков обратились 44 человека

В Министерстве здравоохранения республики сообщили, что восьмерых пострадавших госпитализировали

АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Как минимум 44 человека обратились за медицинской помощью в Алма-Ате после землетрясения, эпицентр которого находился в Синцзянь-Уйгурском районе Китая у границ с Киргизией и Казахстаном. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

"На сегодняшнее утро в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести: ушибы головы, защемления, растяжения конечностей. С разными показаниями они доставлены в стационары города", - говорится в сообщении.

После осмотра врачи госпитализировали восемь человек, остальных отправили на амбулаторное лечение.