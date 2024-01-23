Очередное землетрясение зафиксировано за сутки в китайском Синьцзяне

Магнитуда толчка составила 4,8

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Китайская сейсмическая служба сообщила на своем сайте об очередном землетрясении, произошедшем за сутки в уезде Уши округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Землетрясение, говорится в сообщении, зафиксировано автоматической системой регистрации в 12:01 по пекинскому времени (07:01 мск). Эпицентр находился в точке с координатами 41,23 градуса северной широты и 78,91 градуса восточной долготы. Магнитуда толчка составила 4,8.

Других подробностей в сообщении не приводится.