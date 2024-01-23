В Алма-Ате произошли новые подземные толчки после землетрясений в Китае

Магнитуда составила 5,2, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана

АЛМА-АТА, 23 января. /ТАСС/. Очередное землетрясение почувствовали в Алма-Ате в 09:52 местного времени (06:52 мск), сила подземных толчков составила 2 балла. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 находился на границе Китая и Киргизии. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 254 км к юго-востоку от города Алма-Ата на границе Киргизии и Китая. Энергетический класс землетрясения 11,5. Магнитуда 5,2. <...> Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Алма-Ата 2 балла", - говорится в сообщении.