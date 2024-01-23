В Екатеринбурге при пожаре в многоквартирном доме эвакуировали 10 человек

Площадь возгорания составила 80 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 10 человек из двухэтажного жилого дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

"В 08:30 (06:30 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: город Екатеринбург, Московский тракт, 9-й км. На площади 80 кв. м горит квартира на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома. Огнеборцами из дома эвакуированы 10 человек, в том числе ребенок. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в ведомстве.

На месте работают 20 человек и 6 единиц пожарно-спасательной техники.