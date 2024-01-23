В Киеве произошли взрывы

Сработала система противовоздушной обороны

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Киеве, заявили в столичной военной администрации.

"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко позднее сообщил о новых взрывах в городе. "Взрывы в городе! Детали потом. Не покидайте укрытий!" - написал он в Telegram-канале.

Также Киевская областная военная администрация сообщила о работе в регионе систем ПВО и о возгорании в Святошинском районе города.

Украинские СМИ также проинформировали о повторных взрывах в Днепропетровской области. В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В новость внесены изменения (08:36 мск) - добавлена информация о новых взрывах.