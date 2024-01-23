Омский суд приговорил военнослужащего к шести годам за уклонение от службы

По версии следствия, Андрей Критенко несколько раз не возвращался в часть

ТАСС, 23 января. Омский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Андрея Критенко к шести годам колонии общего режима за уклонение от службы. Об этом сообщается в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

"Суд назначил Критенко наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок шесть лет", - говорится в сообщении.

Как уточнили в суде, мужчина 23 февраля 2023 года без уважительных причин не прибыл на службу. 28 апреля его нашли сотрудники военной комендатуры и прикомандировали к военной части в Омске. 12 мая Критенко не вернулся из краткосрочного увольнения. Его повторно задержали 5 июня и направили 16 июня в военный следственный отдел для получения направления и прохождения военно-врачебной комиссии. Однако военнослужащий снова не появился в части и был задержан 28 августа.