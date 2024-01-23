В Харькове произошла серия взрывов

Как сообщило агентство Укринформ, в городе произошло не менее восьми взрывов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Уже несколько взрывов в городе", - написал он в Telegram-канале.

Как сообщило агентство РБК-Украина, в городе зафиксированы перебои с электричеством. По его данным, в отдельных районах пропал свет.

По данным агентства Укринформ, в Харькове произошло не менее восьми взрывов.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской и Сумской областях, а также работе систем противовоздушной обороны в Киеве и Киевской области.