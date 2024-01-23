В Приморье военный получил два года за оправдание терактов на Крымском мосту

По версии следствия, мужчина заявил сослуживцам, что одобряет такие действия, считает идеологию и практику терроризма правильными

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Тихоокеанский флотский военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему из Приморского края по делу о публичном оправдании терроризма, сообщается на сайте суда. Мужчина получил два года лишения свободы в колонии-поселении.

"Тихоокеанский флотский военный суд признал Бондаренко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), на основании которой назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Дело рассмотрено в особом порядке 23 января 2023 года. Бондаренко вину признал в полном объеме", - сообщает суд.

Согласно обвинительному заключению, военнослужащий, будучи несогласным с решением руководства Российской Федерации о проведении специальной военной операции, публично оправдывал теракты на Крымском мосту. Он заявил сослуживцам, что одобряет такие действия, считает идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

В ночь на 17 июля 2023 года два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. В результате теракта было повреждено дорожное полотно. 8 октября 2022 года утром на мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.