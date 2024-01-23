Жителю Владивостока назначили запрет на работу в интернете за дискредитацию ВС РФ

Он также получил штраф в размере 120 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Первореченский районный суд Владивостока назначил штраф в размере 120 тыс. рублей и запрет заниматься администрированием информационных ресурсов мужчине за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

"Первореченским районным судом Владивостока вынесен приговор в отношении гражданина, который признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), выразившихся в размещении на странице "ВКонтакте" информационных материалов, дискредитирующих использование Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия. В связи с этим новые нарушения повлекли уголовную ответственность.

"Судом подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на три года", - сообщила пресс-служба.

Также принято решение о конфискации принадлежащего ему мобильного телефона, с которого он размещал материалы.