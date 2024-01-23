23 января, 05:48

На границе Киргизии с Китаем зафиксировали шесть землетрясений

Момент землетрясения зафиксировали камеры наблюдения в Китае
© ТАСС/ Reuters

Магнитуда толчков составила от 5,5 до 8 баллов

БИШКЕК, 23 января. /ТАСС/. Шесть землетрясений зафиксировано прошедшей ночью и утром 23 января на киргизско-китайской границе. Об этом сообщило агентство Kabar со ссылкой на данные Института сейсмологии Национальной академии наук Киргизии.

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По его данным, после первого мощного землетрясения было зафиксировано еще пять. Уточнятся, что сила подземных толчков составила от 5,5 до 8 баллов.

В министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, что в результате землетрясения на проезжую часть одной из дорог упали камни и глинистые отвалы. Других подобных случаев в стране зафиксировано не было. 

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