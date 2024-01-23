На границе Киргизии с Китаем зафиксировали шесть землетрясений

Магнитуда толчков составила от 5,5 до 8 баллов

БИШКЕК, 23 января. /ТАСС/. Шесть землетрясений зафиксировано прошедшей ночью и утром 23 января на киргизско-китайской границе. Об этом сообщило агентство Kabar со ссылкой на данные Института сейсмологии Национальной академии наук Киргизии.

По его данным, после первого мощного землетрясения было зафиксировано еще пять. Уточнятся, что сила подземных толчков составила от 5,5 до 8 баллов.

В министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, что в результате землетрясения на проезжую часть одной из дорог упали камни и глинистые отвалы. Других подобных случаев в стране зафиксировано не было.