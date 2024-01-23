СГБ Абхазии задержала подростка, сообщавшего о минировании школы и торгового центра

Следователи собирают материалы для возбуждения уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма

СУХУМ, 23 января. /ТАСС/. Служба государственной безопасности Абхазии во взаимодействии с сухумским УВД вычислила автора телефонных звонков о минировании второй средней школы Сухума и торгового центра "Вавилон" в Гудауте. Им оказался подросток, сообщила пресс-служба СГБ.

В пятницу в разное время поступили анонимные звонки о минировании школы и ТЦ "Вавилон". Информация не подтвердилась.

"Несовершеннолетний гражданин Абхазии, подозреваемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, был установлен и доставлен с родителями в УВД города Сухум. <...> установлено, что подросток подписался на закрытый телеграм-канал, модераторы которого находятся за пределами Абхазии, и состоял с ними в активной переписке. Участники закрытой группы обсуждали возможность осуществления анонимного звонка с целью вовлечения подростка в их сообщество, и в результате переписки участники группы сподвигли подростка на осуществление противоправного действия", - говорится в сообщении.

После звонка, эвакуации и выезда оперативников на место происшествия подросток снял происходящее на видео и загрузил ролик в Telegram-канал. Следователи собирают материалы для возбуждения уголовного дела по ст. 201 УК Республики Абхазия (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Модераторы канала в розыске, добавили в СГБ.

В службе считают, что , "истинная цель таких интернет-атак - это совершение более тяжких преступлений руками детей и подростков из расчета на их доверчивость, стремление к самостоятельности и самоутверждение". Поэтому СГБ Абхазии призывает родителей, педагогов "быть более бдительными и обращать внимание на активное использование соцсетей и проводить с молодежью необходимую разъяснительную работу".