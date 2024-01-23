В Челябинской области подростка приговорили к пяти годам за покушение на теракт

По версии следствия, являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, он совершил покушение на террористический акт в отношении объекта Министерства обороны

ЧЕЛЯБИНСК, 23 января. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к пяти годам лишения свободы за покушение на теракт. На момент преступления виновник не достиг совершеннолетнего возраста, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

"Вступил в силу приговор Центрального окружного военного суда (Екатеринбург) в отношении жителя Челябинской области, осужденного по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Он, являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, совершил покушение на террористический акт в отношении объекта Министерства обороны Российской Федерации, расположенного в регионе. На момент совершения преступления виновный не достиг совершеннолетнего возраста", - сообщили в УФСБ.

Суд признан его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Уголовная ответственность по этой статье наступает с 14-летнего возраста.