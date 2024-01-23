В Югре директор строительной лаборатории стал фигурантом дела о подложном дипломе

Возбуждено уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении директора компании "Сургутская строительная лаборатория" Ханты-Мансийского автономного округа по факту использования им подложного диплома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) по материалам проверки прокуратуры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, директор компании "Сургутская строительная лаборатория" для включения его в реестр специалистов в области строительства предъявил нотариусу для заверения диплом о высшем профессиональном образовании. На основании заверенной копии документа и заявления подозреваемый был включен в указанный реестр. При этом проверка прокуратуры показала, что предъявленный диплом высшим учебным заведением не выдавался, обучение по указанной в нем специальности директор не проходил, резюмировали в прокуратуре.