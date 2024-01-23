В Японии активизировался вулкан Асо

Согласно предупреждению сейсмологов, уровень опасности подняли до второго по пятибалльной шкале

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Вулкан Асо, расположенный на юго-западе Японии, в очередной раз начал проявлять активность. Об этом сообщило японское метеорологическое управление.

Согласно предупреждению японских сейсмологов, уровень опасности был поднят до второго по пятибалльной шкале - он предусматривает запрет на приближение к кратеру вулкана. В настоящее время Асо не вошел в активную фазу извержения, однако японские специалисты не исключают такого развития сценария.

Асо - один из крупнейших вулканов в мире. Его высота составляет 1 592 м. Извержения этого вулкана фиксируются регулярно. Предыдущее было зарегистрировано в 2021 году.