23 января, 07:01

В Киргизии сообщили об отсутствии обращений от граждан за помощью после землетрясений

По сведениям агентства Kabar, в усиленном режиме проводятся работы по выявлению повреждений на объектах строительства

БИШКЕК, 23 января. /ТАСС/. Обращений от пострадавших в Киргизии после ночных землетрясений на границе с Китаем, толчки которых ощущались по всей стране, не поступало. Об этом сообщило киргизское издание 24.kg со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

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По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Киргизии, восемь землетрясений зафиксировано прошедшей ночью и утром 23 января на киргизско-китайской границе. Уточнятся, что сила подземных толчков составила от 3,3 до 8 баллов.

Информационное агентство Kabar со ссылкой на Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщило о проведении работ по выявлению повреждений на объектах строительства в усиленном режиме. 

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