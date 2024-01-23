В Киргизии сообщили об отсутствии обращений от граждан за помощью после землетрясений

По сведениям агентства Kabar, в усиленном режиме проводятся работы по выявлению повреждений на объектах строительства

БИШКЕК, 23 января. /ТАСС/. Обращений от пострадавших в Киргизии после ночных землетрясений на границе с Китаем, толчки которых ощущались по всей стране, не поступало. Об этом сообщило киргизское издание 24.kg со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Киргизии, восемь землетрясений зафиксировано прошедшей ночью и утром 23 января на киргизско-китайской границе. Уточнятся, что сила подземных толчков составила от 3,3 до 8 баллов.

Информационное агентство Kabar со ссылкой на Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщило о проведении работ по выявлению повреждений на объектах строительства в усиленном режиме.