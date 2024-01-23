На маршруте остановленной в Японии линии скоростных поездов произошло возгорание

На месте работают пожарные расчеты, сообщило агентство Kyodo

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Пожар был зафиксирован на маршруте одной из линий скоростных поездов "синкансэн", остановленных ранее утром в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Пожарные расчеты уже работают на месте. На данный момент не сообщается, что стало причиной возгорания, однако в районе инцидента был слышен громкий звук, похожий на взрыв.

Ранее во вторник в Японии было частично остановлено движение на трех линиях скоростных поездов "синкансэн". Причина остановки не уточнялась.

Предположительно, это произошло из-за массового сбоя в подаче электроэнергии на железнодорожных маршрутах "синкансэнов". Также, по словам одного из пассажиров поезда, совершившего экстренную остановку, на железнодорожные пути упало нечто, похожее на стальную балку.

Пассажиров всех находившихся в пути поездов благополучно эвакуировали, о пострадавших информации не поступало. Специалисты работают над восстановлением движения поездов, однако возможные сроки завершения работ не прогнозируются.

Три линии "синкансэнов", которые затронул инцидент, обеспечивают скоростную связь столицы Японии с северо-востоком и центральным регионом страны. Также они обслуживают район вблизи побережья Японского моря, рядом с которым в январе произошла серия мощных землетрясений. В среднем "синкансэны" на трех направлениях ежедневно перевозят несколько сотен тысяч пассажиров.