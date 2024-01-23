МВД объявило в розыск мэра Черновцов за фейки о российской армии

В соответствующей базе ведомства не уточняется, по какой статье разыскивается Роман Кличук

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Мэр украинского города Черновцы Роман Кличук, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о фейках о российской армии, объявлен в розыск в РФ.

"Кличук Роман Васильевич. Разыскивается по статье УК РФ", - следует из базы розыска МВД России.

По какой статье ведется розыск, в базе не уточняется. При этом в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Кличука по статье о фейках о Вооруженных силах РФ после публикации им в соцсетях заведомо ложной информации о действиях российской армии в Буче и других городах Киевской области.

Кличук - украинский бизнесмен и политик. С 30 ноября 2020 года занимает должность мэра Черновцов.