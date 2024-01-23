В Белгородской области зафиксировали более 10 атак украинских БПЛА за сутки

ТАСС, 23 января. Белгородскую область атаковали более 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, также по населенным пунктам было выпущено около 18 снарядов. В результате действий ВСУ пострадал один мирный житель, повреждены четыре частных дома, ЛЭП, инфраструктурный объект связи и экскаватор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено пять артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено шесть взрывных устройств. В селе Солнцевка противник атаковал с помощью двух дронов, в селе Красный Хутор - с помощью одного квадрокоптера. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - написал он.
В Борисовском районе 22 января на окраине хутора Лозовая Рудка дроном-камикадзе был атакован гражданский автомобиль, взрывное устройство не сработало, никто не пострадал. ВСУ также атаковали дроном-камикадзе село Тишанка в Волоконовском районе, обошлось без последствий.
В Грайворонском округе 22 января под минометный обстрел попала окраина села Дроновка - установлено шесть прилетов. Различные повреждения зафиксированы в трех частных домовладениях: посечены кровля, фасад, заборы, хозпостройка. "Также в результате обстрела поврежден инфраструктурный объект связи. На территории между селами Мокрая Орловка и Сподарюшино дроном-камикадзе атакован экскаватор. Никто не пострадал. Под обстрел попала окраина села Безымено - зафиксировано два прилета. Обошлось без последствий. На окраине поселка Совхозный с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений нет", - проинформировал губернатор.
Два дрона упали в поле в Краснояружском районе в районе села Теребрено, в результате чего поврежден экскаватор. В селе Староселье БПЛА противника удалось сбить. "В селе Репяховка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В результате падения дрона с последующей детонацией пострадал мирный житель. Мужчине с контузией была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Также посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль", - сообщил глава региона.
В Шебекинском округе по поселку Красное было выпущено три минометных снаряда, в результате обстрела повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. ВСУ дважды выстрелили из гранатомета СПГ-9 "Копье" по хутору Панков. "На территории округа средствами радиоэлектронной борьбы сбито два БПЛА противника. Обошлось без последствий", - отметил Гладков.