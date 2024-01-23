В Челябинской области подросток стал фигурантом дела о "минировании" школы

По версии следствия, он неоднократно отправлял по электронной почте письма с информацией об угрозе

ЧЕЛЯБИНСК, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД и ФСБ по Челябинской области нашли школьника, который, по предварительной информации, несколько раз сообщал в школу о "минировании". Об этом рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

"Сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с коллегами из областного УФСБ установлен несовершеннолетний житель Копейска, который неоднократно срывал образовательный процесс в одной из местных школ. Подросток по электронной почте отправлял в учебное заведение письмо с информацией об угрозе всем находящимся в здании людям. <…> Содержащаяся в письмах информация не подтверждалась, при обследовании школьных помещений каких-либо предметов, представляющих угрозу окружающим, обнаружено не было", - отметили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). УК РФ подразумевает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.