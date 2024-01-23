В Башкирии возбудили дело о мошенничестве при капремонте дома

По версии следствия, подписи жителей многоквартирного дома подделали для выделения 4,3 млн рублей

УФА, 23 января. /ТАСС/. Подписи жителей многоквартирного дома подделали в городе Учалы для выделения более 4 млн рублей на капитальный ремонт здания. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила пресс-служба прокуратура республики.

"Установлено, что ООО "Бургеоинжиниринг" провело капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на улице Мира в городе Учалы. На основании протокола общего собрания жильцов дома, где за утверждение сметы расходов на дополнительный объем финансирования на почти 4,3 млн рублей проголосовало 100% [жильцов], организации выделена данная сумма. Однако опрос граждан показал, что такое собрание не проводилось, указанный вопрос ими не обсуждался, а подписи в документе они не ставили", - сказано в сообщении.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), добавили в пресс-службе.