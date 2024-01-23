В Алтайском крае в ДТП погибли три человека

Еще один пострадал

БАРНАУЛ, 23 января. /ТАСС/. Три человека погибли и один пострадал в ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, сегодня, 23 января на 276-м км автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" в Троицком районе недалеко от села Гордеевка произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения транспортных средств три человека погибли, один получил травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают личности погибших и пострадавшего. Также сообщается, что начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на контроль проведение проверки по факту ДТП.