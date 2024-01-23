В ХМАО подозреваемые в выдаче справок для уклонения от армии получили 13 млн рублей взяток

По информации СК РФ по Югре, председатель военно-врачебной комиссии Нижневартовска заключен под стражу, троим его соучастникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 января. /ТАСС/. Председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата города Нижневартовска и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа и трое его соучастников, подозреваемых в выдаче документов для уклонения от военной службы, получили около 13 млн рублей взяток. Об этом сообщается в Telegram-канале Росгвардии по Уральскому федеральному округу.

"С 2020 по 2023 год медицинские работники через посредников получили взятки порядка 13 млн рублей от 12 жителей Нижневартовска и Нижневартовского района за признание их негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы. В ходе обысков правоохранительными органами изъяты банковские карты и средства связи", - сказано в сообщении.

По информации СК РФ по Югре, председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата города Нижневартовска и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа заключен под стражу, троим его соучастникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее общая сумма взяток была не известна.