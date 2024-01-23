В центре Москвы загорелось здание ансамбля католической церкви XIX века

Горящий дом является пристройкой к школе, она эвакуируется

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Здание ансамбля католической церкви горит в центре Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В Милютинском переулке горит здание ансамбля Римско-католической церкви святых апостолов Петра и Павла. Здание административное, очаг пожара находится на третьем этаже", - сказал собеседник агентства.

Горящий дом является пристройкой к школе, она эвакуируется. По соседству находится усадьба П. Ф. Митькова - А. Н. Арбатской и Польский католический храм святых апостолов Петра и Павла. Здание построено в XIX веке, оно находится на реконструкции.

По данным столичного главка МЧС, пострадавших нет.