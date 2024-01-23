В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара в здании ансамбля католической церкви

Перекрыто движение с улицы Большая Лубянка на Сретенский переулок в сторону Милютинского переулка

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Движение с улицы Большая Лубянка на Сретенский бульвар перекрыли в Москве из-за пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В связи с возгоранием в Милютинском переулке, дом 18, стр. 3 движение с улицы Большая Лубянка на Сретенский переулок в сторону Милютинского переулка перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб. Также перекрыт поворот на Милютинский переулок с Сретенского бульвара. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщили в оперативных службах, что в Милютинском переулке горит здание ансамбля Римско-католической церкви Святого апостола Петра и Павла. Здание административное, очаг пожара находится на третьем этаже.