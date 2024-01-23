В Ростовской области гражданина Украины приговорили к пяти годам за сбыт оружия из ДНР

По версии следствия, в феврале 2022 года он незаконно сбыл на территории региона винтовку "ТОЗ-8"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил гражданина Украины к пяти годам колонии за сбыт оружия из Донецкой Народной Республики на территории Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

"УФСБ России по Ростовской области установлен и привлечен к уголовной ответственности гражданин Украины, причастный к незаконному сбыту огнестрельного оружия. Так, в феврале 2022 года указанный гражданин незаконно сбыл на территории Ростовской области винтовку "ТОЗ-8", доставленную с территории ДНР. Приговором Ленинского районного суда Ростова-на-Дону ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Подсудимого задержали в августе 2022 года. Приговор вступил в законную силу.