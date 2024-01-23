Суд в Североморске вынес приговор гражданину Узбекистана за финансирование терроризма

Его приговорили к девяти годам

МУРМАНСК, 23 января. /ТАСС/. Северный флотский военный суд в Североморске Мурманской области приговорил гражданина Узбекистана к девяти годам лишения свободы за содействие террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Северный флотский военный суд приговорил гражданина Узбекистана по обвинению в преступлении по ч. 1 ст. 205 УК РФ (содействие террористической деятельности) к лишению свободы сроком на девять лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, шесть - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в июле-августе 2021 года подсудимый, находясь в Архангельске, осуществил два денежных перевода участнику международной террористической организации для осуществления террористической деятельности. Приговор в силу пока не вступил.