Под Волгоградом на девять лет осудили юношу, после драки с которым умер подросток

По информации следствия, ранее он был судим за хранение наркотиков и обвинялся в нападении на полицейского

ВОЛГОГРАД, 23 января. /ТАСС/. Суровикинский районный суд Волгоградской области приговорил 18-летнего местного жителя к девяти годам и двум месяцам колонии строгого режима за гибель в драке с ним 14-летнего подростка на Аллее детства в Суровикино. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил молодого человека к девяти годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Уточняется, что вину в содеянном подсудимый признал частично. Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании по одному миллиону рублей в пользу каждого из родителей погибшего ребенка в качестве компенсации морального вреда.

Летом 2023 года суд в Волгоградской области заключил под стражу 18-летнего жителя города Суровикино Волгоградской области после того, как в драке с ним погиб 14-летний подросток. Он ударил мальчика в грудь во время ссоры на "Аллее детства" в Суровикино, от чего последний умер. Фигурант дела, по информации правоохранительных органов, в подростковом возрасте занимался боевым самбо, также он был судим за хранение наркотиков и обвинялся в нападении на полицейского.