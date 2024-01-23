В Бурятии продлили срок содержания под стражей обвиняемого в терактах на БАМе

В результате подрывов 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших из Тайшета в Тынду и Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали, произошло возгорание цистерн

ТАСС, 23 января. Срок содержания под стражей гражданина Белоруссии, обвиняемого в терактах на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), продлили до 30 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Советского районного суда города Улан-Удэ.

"Ходатайство органа предварительного следствия о продлении срока заключения под стражей в отношении гражданина Республики Беларусь Еремеева удовлетворено. Он продлен до 30 апреля", - сообщили в суде.

Суд учел характер и степень общественной опасности инкриминируемого Еремееву преступления, отсутствие регистрации и места жительства на территории РФ. Постановление не вступило в законную силу.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Речь о двух эпизодах. В результате подрывов 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших из Тайшета в Тынду и Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали, произошло возгорание цистерн с горюче-смазочными материалами, что временно блокировало движение по магистрали.

7 декабря ФСБ сообщила о задержании в Омске подозреваемого в теракте гражданина Белоруссии, который дал признательные показания о работе под контролем украинских спецслужб. Вину Еремеев признал. 9 декабря он был арестован Центральным районным судом Омска. Обвиняемого этапировали в Улан-Удэ.