В Ярославле арестовали двух обвиняемых по делу о поджоге автомобилей

Ущерб от преступления превысил 19 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Суд на два месяца арестовал двух фигурантов уголовного дела, которое возбудили в октябре 2023 года в Ярославле, где во дворе одного из домов сгорели пять автомобилей, еще пять были повреждены, а также выгорели пять балконных блоков. Ущерб от преступления превысил 19 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Дзержинский районный суд города Ярославля, согласившись с позицией стороны обвинения, избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что двое ранее не судимых местных жителей 34 и 36 лет обвиняются по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Пресс-служба регионального УМВД в октябре 2023 года сообщала о возбуждении уголовного дела после пожара во дворе одного из домов по улице Елены Колесовой. Там сгорели пять автомобилей, еще пять машин были повреждены огнем, а также выгорели пять балконных блоков на фасаде дома.