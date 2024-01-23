СМИ: стоимость 87 русских книг, украденных из университета Варшавы, равна €500 тыс.

Среди них - первые издания некоторых произведений Александра Пушкина и Николая Гоголя

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Стоимость редких русских книг, украденных из библиотеки Варшавского университета, составляет около €500 тыс., всего было похищено 87 раритетов, напечатанных в первой половине XIX века. Об этом со ссылкой на данные ведущегося расследования сообщает радиостанция RMF24.

Как выяснило следствие, пропажу редких книг обнаружили в конце прошлого года. Удалось установить, что первые артефакты стали пропадать с декабря 2022 года.

В краже подозреваются два молодых человека, в читательских билетах которых значились скандинавские имена и фамилии. Украденные книги они заменяли качественными подделками, чем и объясняется тот факт, что об исчезновении из библиотечных фондов редких томов хранители узнали слишком поздно.

Большинство украденных книг были напечатаны на территории Российской империи. Среди них - первые издания некоторых произведений Александра Пушкина и Николая Гоголя.