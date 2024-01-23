Дело обвиняемого в коррупции экс-замглавы Архангельска передали в суд

Бюджету региона причинен ущерб в размере более 27 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 23 января. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении экс-заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова, обвиняемого в коррупции, передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Также в суд направлено дело заместителя директора ООО "Спецавтохозяйство по уборке города" Олега Пугина.

"Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы по городскому хозяйству городского округа "Город Архангельск" и заместителя директора ООО "Спецавтохозяйство по уборке города". Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), а бывший заместитель главы городского округа - также по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - указано в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые с июня 2021 года по июль 2023 года получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3,9 млн рублей за осуществление заинтересованными лицами незаконной предпринимательской деятельности по сортировке мусора на полигоне твердых бытовых отходов в Архангельске.

Кроме того, Шевцов, злоупотребляя должностными полномочиями, не принял надлежащих мер к переселению из аварийного жилья граждан. В результате чего в 2021 году для жильцов таких домов было приобретено 45 жилых помещений на окраинах города в старом жилом фонде. Бюджету региона причинен ущерб в размере более 27 млн рублей, нарушены права граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья. Необоснованное завышение начальной цены контрактов при проведении аукционов повлекло приобретение меньшего количества жилья.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных управлением ФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, расследовалось следственным управлением СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд Архангельска.