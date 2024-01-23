В Сочи возбудили дело после смерти члена команды КВН

В ведомстве отметили, что личность нападавшего установлена

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Следователи в Сочи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть после гибели мужчины в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"В следственный отдел по Хостинскому району городу Сочи СК по краю 23 января 2024 года поступило сообщение о смерти в больнице 31-летнего мужчины в результате полученной черепно-мозговой травмы. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть)", - говорится в сообщении.

Личность нападавшего установлена, принимаются меры к его задержанию.

Ранее в прокуратуре Краснодарского края сообщали, что надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования инцидента.

Как сообщал ТАСС источник в экстренных службах Сочи, 18 января в гостинице между двумя участниками команд КВН Лахмаджу" и "Моя команда" произошел конфликт с потасовкой, в ходе которого один из них упал с высоты и позднее умер в больнице.