В Воронеже объявили в розыск подозреваемого в убийстве девушки

Пресс-служба управления СК по региону ранее сообщала, что 22 января возле мусорных баков в Ленинском районе было найдено тело 17-летней девушки

ВОРОНЕЖ, 23 января. /ТАСС/. Следователи в Воронеже заочно предъявили жителю Тамбовской области обвинение в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено 22 января у мусорных баков в Ленинском районе города. Мужчина объявлен в розыск, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"Следователем СК заочно предъявлено обвинение в совершении данного преступления уроженцу города Махачкала Республики Дагестан, зарегистрированному в городе Мичирунске Тамбовской области, Попову Марку Павловичу, 08.09.1995 года рождения, он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Следователи просят жителей региона помочь в розыске обвиняемого в убийстве несовершеннолетней. Ранее пресс-служба управления СК по Воронежской области сообщила, что 22 января возле мусорных баков в Ленинском районе Воронеже было найдено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).