Жителя Хабаровска заключили под стражу за подготовку покушения на военных

Он также осуществлял сбор информации об участниках СВО для разведки Украины

ХАБАРОВСК, 23 января. /ТАСС/. Житель Хабаровска, задержанный за сбор сведений об участниках СВО для разведки Украины и планировавший покушение на военных, заключен по стражу на два месяца. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю.

"Заключен под стражу на два месяца", - сказали в управлении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которое расследует УФСБ России по Хабаровскому краю. Статья о госизмене предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

О задержании жителя Хабаровска в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили 19 января. Он собирал по заданию военной разведки Украины сведения о российских военных, принимающих участие в специальной военной операции, и об используемых Минобороны РФ радиочастотах. Он также готовил покушение на военнослужащих частей, дислоцированных в Хабаровском крае.