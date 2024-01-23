В Москве мужчина украл более 9,5 млн рублей с помощью нелегального пункта обмена валюты

Злоумышленник был задержан в Ростове-на-Дону и заключен под стражу

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Мужчина открыл нелегальный пункт обмена валюты на Новослободской улице в Москве и, используя фальшивые деньги, похитил более 9,5 млн рублей у клиентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным прокуратуры, 47-летний мужчина нашел в соцсети подработку в сфере строительства. Он связался через мессенджер с потенциальным работодателем и получил предложение открыть нелегальный пункт обмена валюты. По указанию заказчика нашел на Новослободской улице помещение с потайным выходом, арендовал его, используя ранее полученный от соучастника поддельный паспорт, и сделал ремонт: возвел стену с окном и купюроприемником, которая скрывала от клиентов наличие второго выхода, расставил мебель, приобрел машинку для пересчета денег, имитировав обстановку пункта обмена валют. "Кроме того, злоумышленник приобрел пачку ненастоящих долларов, которые должен был продемонстрировать будущим клиентам", - добавили в пресс-службе.

Когда в мнимый пункт обмена пришли двое мужчин, которые хотели купить иностранную валюту, он провел их в подготовленное помещение, зашел за стену, где якобы располагалась касса, продемонстрировал заранее подготовленный муляж иностранной валюты и взял деньги для обмена. "Сказав клиентам, что ему нужно убрать рубли, он покинул помещение через тайный ход с более чем 9,5 млн рублей", - пояснили в пресс-службе. Похищенную сумму мужчина передал соучастнику, а 1 млн рублей оставил себе в качестве оплаты за работу.

Злоумышленник был задержан в Ростове-на-Дону, он заключен под стражу. Установление всех соучастников мужчины находится на контроле в прокуратуре.