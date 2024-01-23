Число жертв схода оползня на юго-западе Китая возросло до 31

По сведениям агентства Xinhua, продолжаются поиски еще более чем 10 пропавших без вести

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Число погибших в результате схода оползня, тела которых извлекли из-под завалов спасатели в провинции Юньнань на юго-западе КНР, возросло до 31. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Ранее сообщалось о 20 жертвах. Продолжаются поиски еще более чем 10 человек, пропавших без вести. При проведении операции задействовано порядка 80 спасательных собак. В ней участвуют более 1 тыс. человек и 150 единиц техники - экскаваторы, бульдозеры и грузовики.

ЧП произошло в районе города Чжаотун в понедельник, в 05:51 по пекинскому времени (00:51 мск). Для поиска и спасения пропавших власти мобилизовали ресурсы нескольких профильных ведомств. Из зоны бедствия эвакуированы 918 жителей.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия для проведения поисково-спасательных работ в Юньнани в месте схода оползня.