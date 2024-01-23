В Подмосковье задержали мужчину, который поджег квартиру, чтобы скрыть убийство

Обвиняемый сообщил на допросе, что пришел в гости к своему знакомому, чтобы переночевать, и между ними произошла ссора

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Устроивший поджог квартиры для сокрытия убийства в Лобне задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве.

"Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области задержан 33-летний местный житель. Он обвиняется в убийстве своего 40-летнего знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ГСУ отметили, что в минувшее воскресенье во время пожара в одной из квартир в Лобне сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. "В результате слаженной работы следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников удалось установить все обстоятельства произошедшего, в том числе причастность мужчины к совершенному преступлению", - сказали в пресс-службе. Обвиняемый в убийстве был задержан и доставлен к следователю. На допросе он сообщил, что в тот день пришел в гости к своему знакомому, чтобы переночевать, между ними произошла ссора из-за того, что хозяин квартиры начал выгонять его. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджег матрац, от которого произошло возгорание квартиры.