В Краснодоне ЛНР из-за угрозы ракетного удара эвакуировали детсады и школы

В городе объявлялась ракетная опасность

ЛУГАНСК, 23 января. /ТАСС/. Сотрудников и воспитанников детских садов и школ города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики (ЛНР) эвакуировали из-за угрозы ракетного удара. Об этом журналистам сообщили в Минобразования республики.

"В связи с объявленной угрозой ракетного удара в Краснодоне и Краснодонском районе были оперативно эвакуированы учащиеся всех образовательных организаций", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что к 14:50 мск ракетную опасность сняли, угрозы жизни и здоровью жителей нет.