Суд приговорил к пяти годам колонии основателя "Академии частного инвестора"

Андрея Ховратова признали виновным в пяти эпизодах мошенничества

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к пяти годам лишения свободы основателя "Академии частного инвестора", члена совета директоров швейцарской компании Ugpay group AG Андрея Ховратова, обвиняемого в пяти эпизодах мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры суд признал Андрея Ховратова виновным в совершении пяти эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Вину Хорватов не признал.

Установлено, что Ховратов вместе с соучастницей, которая находится в розыске, и другими неустановленными лицами создали сайт, обещающий дать возможность каждому желающему стать совладельцем, пайщиком, дольщиком, акционером глобального инвестиционного фонда. Соучастники вводили пользователей сайта в заблуждение, сообщая заведомо ложные сведения о том, что вложения позволят реализовать созданную Ховратовым программу Новой экономической эволюции мира и получить высокий инвестиционный доход. Для продвижения и рекламы соучастники создавали информационные материалы, свидетельствующие якобы о реальной возможности заработка, а также проводили различные курсы и тренинги, помогающие научиться грамотно инвестировать. Потерпевшие покупали у фигурантов криптовалюту. Полученные деньги соучастники распределили между собой, уклонившись от выплаты дивидендного дохода от инвестирования в криптовалюту, а также от возврата денег.

Ховратов в 2018 году основал "Академию частного инвестора", где преподают основы инвестиционной деятельности. Также он занимался бизнесом, связанным с блокчейном и криптовалютами.